Twee doden en vijftigtal gewonden na brand in zorgcentrum in Tsjechië

Bij een brand in een verzorgingscentrum voor personen met Alzheimer zijn in Tsjechië twee mensen omgekomen en meer dan vijftig anderen gewond geraakt. Dat hebben de hulpdiensten donderdag laten weten.

De brand deed zich woensdag voor in een verzorgingstehuis in Roztoky, vlakbij de hoofdstad Praag. De brandweer ging ter plaatse met een honderdtal manschappen om het vuur te blussen en de evacuatie van de bewoners in goede banen te leiden.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten twee doden aan. Daarnaast vielen er ook vier zwaargewonden, van wie er twee in levensgevaar verkeren, en liepen 51 anderen lichte verwondingen op.