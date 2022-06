Man op zoek naar frisbees gedood door alligator

In de Amerikaanse staat Florida is dinsdag het verminkte lichaam teruggevonden van een man die gedood werd door een alligator. De 47-jarige Sean McGuinness stond erom bekend dat hij ondanks verbodsborden vaak in een meer zocht naar kwijtgeraakte frisbees, die hij vervolgens verkocht.

Het lijk van McGuinness, met een afgebeten arm, werd ontdekt door een wandelaar die zijn hond uitliet langs het meer in Largo, ongeveer 24 kilometer ten noordwesten van St. Petersburg. Parkwachters hebben alvast twee alligators verwijderd die als mogelijke boosdoeners worden beschouwd.

McGuinness was er eerder door parkwachters al voor gewaarschuwd om uit het meer te blijven, op straffe van een bekeuring. Dat weerhield hem er blijkbaar niet van om rond het ochtendgloren het water in te gaan. Dat is echter ook ‘prime time’ voor alligatoractiviteit. Bovendien is nu momenteel het paarseizoen voor de reptielen: mannelijke alligators zijn dan territorialer en agressiever zijn dan normaal. McGuinness is het eerste menselijke slachtoffer van een alligator in Florida sinds 2019.