Jonge moeder verantwoordelijk voor dood van zoontje (2) door ondervoeding, maar geen effectieve celstraf

Op 11 augustus 2020 belde Cindy K. naar de hulpdiensten omdat haar zoontje buiten bewustzijn was. In afwachting van de komst van de ziekenwagen probeerde ze Emano nog te reanimeren maar hulp kon niet meer baten. De spoedarts kon alleen maar vaststellen dat het kind overleden was. Uit het onderzoek bleek dat Cindy Emano daags voordien, omstreeks 18 uur in zijn bedje had gelegd en pas 22 uur later, om 16 uur in de namiddag, ging kijken hoe het met hem was. Ondertussen was de temperatuur in het appartement opgelopen tot bijna 32 graden en stond er geen enkel raam open. “Volgens de wetsdokter was er sprake van acute en chronische ondervoeding, uitdroging en verwaarlozing bij Emano. Daarnaast zat zijn pamper vol met uitwerpselen en urine. De jongen woog amper 7,6 kilogram, dat is het gewicht van een baby van zes maanden oud. Niet van een peuter van twee”, zei openbaar aanklager Nele Poelmans.

De feiten speelden zich af in dit appartement. — © Theo Derkinderen

In de kamer van Emano werd ook geen matras aangetroffen. Alleen dekens waarop hij sliep. In het hele appartement lagen speelgoed, etensresten en vuile pampers verspreid op de grond.

Dat Cindy 22 uur lang niet ging kijken naar haar zoontje was naar eigen zeggen omdat ze hem wou laten uitrusten omdat hij daags voordien heel moe was en niet veel had gegeten.

Advocate Liesbeth De Vleeschouwer benadrukte dat haar cliënte nooit doelbewust voeding had ontzegd aan Emano. “Maar de jongen had wel gewichtsproblemen. Een pediater had de raad gegeven om groeimelk te geven, wat Cindy ook deed. Emano at ook voldoende, maar ook veel junkfood en snoep. En ook dat kan een chronische en acute ondervoeding veroorzaken.”

Advocate Liesbeth De Vleeschouwer — © Theo Derkinderen

De advocate citeerde ook enkele buren die spraken over een vrolijk en verzorgd jongetje. Ze vroeg aan de rechtbank om geen effectieve celstraf op te leggen en eventueel een autonome probatiestraf te overwegen.

De drie rechters van de correctionele rechtbank legden Cindy K. vijftien maanden cel met uitstel op, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet ze zich laten begeleiden bij het rouwproces en ook op het vlak van opvoeding.

Advocate Liesbeth De Vleeschouwer is tevreden met het vonnis. “De rechtbank heeft geoordeeld dat mijn cliënte haar zoontje niet opzettelijk heeft onthouden van voedsel. Dat is toch een belangrijke herkwalificatie. Met dit vonnis kan ze eindelijk verder gaan met haar leven.” tdk