Hoofdrolspeelster van nieuwe ‘Star Wars’-serie overspoeld door racistische berichten, Ewan McGregor onthutst: “Ze maken me misselijk”

De nieuwe ‘Star-Wars’-serie ‘Obi-Wan Kenobi’, die afgelopen week in première ging op Disney+, is een groot succes. Maar niet iedereen lijkt er even hard van te kunnen genieten. Moses Ingram (29), die in de serie een keizerlijke inquisiteur speelt, onthulde dat ze sinds de première het mikpunt was van een barrage aan beledigende en racistische opmerkingen.

Haar tegenspeler Ewan McGregor (51) reageert onthutst op de berichten. “Het lijkt erop dat een deel van onze fans heeft besloten om Moses Ingram online aan te vallen en haar de meest afschuwelijke, racistische berichten te sturen. Ik hoorde een aantal van hen vanmorgen, en het gewoon brak mijn hart,” zei McGregor in de video.

LEES OOK.Destijds gehaat door de fans, nu terug voor een tweede kans: Hayden Christensen speelt opnieuw Darth Vader in ‘Obi-Wan Kenobi’(+)

“Moses is een briljante actrice. Ze is een briljante vrouw. En ze is absoluut geweldig in deze serie. Ze draagt zo veel bij aan de serie en aan de franchise. En ik werd er misselijk van dat dit was gebeurd,” vervolgde hij.

“Ik wil alleen maar zeggen, als de hoofdrolspeler en de uitvoerend producent van de serie, dat we achter Moses staan. We houden van Moses. En als je haar pestberichten stuurt, ben je in mijn ogen geen ‘Star Wars’-fan. Er is geen plaats voor racisme in deze wereld. En ik sta volledig achter Moses.”