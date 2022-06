Vrouw beschuldigt Bill Cosby van aanranding in Playboy Mansion toen ze 16 jaar oud was

Bill Cosby (85) wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de aanranding van een vrouw in het Playboy Mansion in 1975. Dat meldt de BBC.

Judy Huth (64) claimt dat Cosby haar in 1975 aanrandde in het Playboy Mansion in Los Angeles, toen zij 16 jaar oud was. Naar eigen zeggen had ze Cosby een paar dagen eerder leren kennen in een park waar de acteur een film opnam. Nadat hij haar alcohol had gegeven “als deel van een spelletje”, nam hij haar volgens Huth mee naar het Playboy Mansion. Daar nam Cosby Huth mee naar een slaapkamer en dwong hij haar tot seksuele daden.

Huth had het incident naar eigen zeggen jarenlang verdrongen, tot Cosby de afgelopen jaren het mikpunt was van verschillende andere rechtszaken over seksueel misbruik. “Het was alsof er een kurk van de fles sprong, en al haar begraven gevoelens naar het oppervlak kwam”, legde haar advocaat uit tijdens zijn openingspleidooi woensdag.

Cosby bevestigt dat hij Huth kende en dat hij haar meenam naar het Playboy Mansion, maar ontkent dat hij haar seksueel misbruikte. Volgens zijn advocaten was Huth op dat moment ook al 18 (en dus meerderjarig), en niet 16.

Cosby werd minder dan een jaar geleden vrijgelaten uit de gevangenis, nadat hij in beroep werd vrijgesproken van een andere veroordeling voor aanranding uit 2018. Het gaat ditmaal om een burgerlijke rechtszaak, Cosby riskeert dus geen nieuwe celstraf.