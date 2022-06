“Paul Pogba strijkt nog loyaliteitspremie van 4,5 miljoen euro op bij Manchester United voor hij gratis vertrekt”

Real Madrid, PSG, of toch een terugkeer naar Juventus? Paul Pogba (29) is deze zomer einde contract bij Manchester United, de club die ooit 110 miljoen euro neertelde voor de Franse middenvelder. Volgens de Britse tabloid The Daily Mail krijgt Pogba zowaar nog een loyaliteitspremie van 4,5 miljoen euro op Old Trafford vooraleer hij transfervrij zijn biezen pakt.

Dat zou de totale kost van de transfer van Pogba- inclusief salaris - op 250 miljoen euro brengen voor Manchester United. Tot woede van de Britse tabloid, die de bonus voor de Fransman omdat hij de club trouw is gebleven, “de ultieme belediging voor de fans” noemt. Stemmingmakerij.

Al is het wel waar dat de hoop dat Pogba Manchester United weer naar de glorietijden van Sir Alex Ferguson zou leiden, nooit is uitgekomen. Sinds de Fransman in 2016 in Manchester neerstreek, won de club niet meer dan één League Cup en één Europa League. Veel te weinig voor het team dat nog steeds Engels recordkampioen is.