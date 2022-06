Kan Amber Heard die miljoenen wel betalen aan Johnny Depp? En waarom oordeelde een Britse rechtbank het tegenovergestelde?

De rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is gisteren tot een einde gekomen: een jury van 7 heeft geoordeeld dat Heards opiniestuk in The Washington Post de acteur wel degelijk geschaad heeft. Toch blijven na de uitspraak heel wat vragen over, want ook Depp moet een schadevergoeding aan Heard betalen. En had een Britse rechter niet totaal het tegenovergestelde geoordeeld?