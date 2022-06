Ex-veearts getuigt anoniem na inval bij manegefamilie: “Paardenmilieu bestaat uit drie werelden. Voor één groep is een paard niet meer dan 150 kilo steak”

Door het gesjoemel van paardenhandelaar Whyley V.H. uit Arendonk dreigt er vlees in de voedselketen beland te zijn dat niet geschikt was voor consumptie. Hoe makkelijk is het om paardenpaspoorten te vervalsen? “Een bepaalde categorie handelaars is enkel uit op geld. Dat het vlees niet geschikt is, kan hen gestolen worden”, getuigt een veearts op rust. Anoniem. “Want je weet wat er met Karel Van Noppen is gebeurd.”