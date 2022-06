Na aanslag in Uvalde al 20 nieuwe mass shootings in de VS, woensdag zelfs drie gelijktijdige schietpartijen

Er zouden al 20 nieuwe massaschietincidenten geweest zijn, minder dan twee weken na de schietpartij op de basisschool in Uvalde, Texas. Woensdag hadden de Verenigde Staten zelfs te maken met drie gelijktijdige schietpartijen. Het is het zoveelste incident in de dodelijke golf van vuurwapengeweld in de VS.

Volgens het ‘Gun Violence Archive’, dat schietpartijen met ten minste vier slachtoffers registreert, zijn er sinds de aanslag van 24 mei in Uvalde minstens 20 nieuwe massaschietpartijen vastgesteld. Veertien van de incidenten vonden plaats tijdens het ‘Memorial Day’-weekend eind mei.

Woensdag vonden er zelfs in drie verschillende staten gelijktijdig schietpartijen plaats. Vier mensen werden gedood in Tulsa (Oklahoma), een student werd neergeschoten in Los Angeles en een vrouw was het doelwit in een nagelsalon in Pennsylvania, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Dit is het zoveelste incident in de dodelijke golf van vuurwapengeweld dat een overwegend uniek Amerikaans probleem is geworden.

LEES OOK.Het rouwende Uvalde begint met slachtoffers van schietpartij te begraven

De drie schietpartijen zijn slechts een van de vele incidenten die dagelijks in de Verenigde Staten plaatsvinden. Volgens de nonprofit organisatie ‘Everytown for Gun Safety’ worden elke dag meer dan 110 mensen gedood met vuurwapens en raken meer dan 200 Amerikanen gewond.

De schietpartijen woensdag komen iets meer dan een week nadat een achttienjarige schutter het vuur opende in de Robb Elementary School in Uvalde, waarbij negentien kinderen en twee leraren om het leven kwamen.