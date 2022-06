Hooligans willen robbertje vechten maar politie wacht hen op

Genk

De politie van Genk hield zaterdag een groep voetbalhooligans van de Turkse topclub Fenerbahçe staande. De mannen hadden daar afgesproken met hooligans van landskampioen Trabzonspor. Maar in plaats van een robbertje vechten in de bossen wachtte hen een fouille door politie-inspecteurs.

Op internet circuleren meerdere berichten, met foto’s, van het incident. Aanleiding van de afspraak om in een Genks bos te knokken, zou de diefstal van een vlag zijn. Een harde kern van Fenerbahçe-supporters kon de vlag van Trabzon Hooligans stelen. Op 27 mei poseerden ze daarmee op het internet. Dat leidde, zo luidt het, tot een afspraak een dag later voor een gevecht om de banner in Genk. Maar toen de Fenerbahçe-aanhang opdook op de plaats van de afspraak, bleek de politie hen op te wachten.

Of er arrestaties werden verricht en welke de gevolgen zijn, is niet bekend. De politie Carma laat weten dat ze niet communiceren over de zaak. ppn