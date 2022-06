Maximale boete van 232.500 euro gevorderd tegen Yemenia Airways na crash in 2009

Het openbaar ministerie in Parijs heeft donderdag een maximumboete van 232.500 euro geëist van luchtvaartmaatschappij Yemenia Airways, wegens een dodelijke crash in 2009 voor de kust van de Comoren.

Als gevolg van enkele stuurfouten stortte vlucht 626 van Yemenia in de nacht van 29 op 30 juni 2009 bij het naderen van de luchthaven van Moroni neer in de Indische Oceaan. Daarbij kwamen 141 passagiers en elf bemanningsleden om het leven. Enkel de toen twaalfjarige Bahia Bakari overleefde de ramp.

Volgens procureur Marie Jonca is de luchtvaartmaatschappij medeverantwoordelijk voor de gemaakte fouten die tot de crash hebben geleid. Ze zou nalatig zijn geweest en slechte beslissingen hebben genomen, klonk het op de laatste dag van het proces dat op 9 mei startte.

Jonca hekelde onder meer het feit dat de twee piloten van het vliegtuig niet voldoende opgeleid waren en bovendien moesten vliegen in gevaarlijke omstandigheden. Zo was de landing ‘s nachts gepland terwijl de maatschappij wist dat een deel van de verlichting op de luchthaven al enkele maanden in panne was. Ondanks dit alles liet de luchtvaartmaatschappij na om de vlucht te verschuiven naar de ochtend en consequent alle nachtvluchten te verbieden voor zolang de panne zich voordeed.

Donderdagnamiddag komen de advocaten van het bedrijf aan het woord.