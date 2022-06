Shell creëert 660 laadplaatsen voor elektrische wagens aan winkelcentra

Redevco heeft 58 retaillocaties in ons land, veelal in verstedelijkt gebied, waar zich onder meer supermarkten bevinden, doe-het-zelf-zaken, restaurants of elektrozaken. De bedoeling is om daar de volgende jaren laadpalen te installeren waar de klant zijn elektrisch voertuig kan opladen. In totaal zou het om 660 laadplaatsen gaan, met verschillende oplaadsnelheden. Het opladen gebeurt met 100 procent groene stroom, belooft Shell. Voor Redevco past dit in de plannen om zijn retaillocaties te vergroenen en de energietransitie te versnellen.

Financiële details over de investering werden niet bekendgemaakt.

Fiscale stimulans

De elektrische auto is in opmars in ons land, onder meer door de fiscale stimulans voor emissievrije bedrijfsvoertuigen. Maar qua laadpalen op het publieke domein hinkt België achterop. Het gebrek aan laadinfrastructuur wordt zelfs beschouwd als grootste belemmerende factor voor de groei van elektrisch rijden in Europa. Met de donderdag aangekondigde investering, zal Shell in totaal 435 laadpalen in ons land tellen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) juicht de plannen toe. “Zo kunnen we nog meer vertrouwen geven dat mensen nabij kunnen laden. Mijn doelstelling is om 35.000 laadpunten tegen 2025 te realiseren, waaronder om de 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs onze grote verkeersassen. Deze positieve beslissing van Shell past dus perfect binnen mijn visie”, zegt ze.