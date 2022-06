29 agenten naar de rechtbank verwezen voor racisme en pesterijen in chatgroep

De dertig verdachten maakten deel uit van de voormalige afdeling GEOV van de Antwerpse politie, een team dat instond voor het transport van gedetineerden en het bewaken van de orde in de rechtbank. De leden communiceerden open en bloot in een WhatsAppgroep. Daarin werden niet alleen praktische afspraken gemaakt, maar ook denigrerende opmerkingen over collega’s en gedetineerden.

Een van de leden van GEOV was zo gedegouteerd van de pesterijen en het racistisch taalgebruik, dat hij in september 2016 naar zijn overste stapte. De WhatsAppgroep werd daarna opgedoekt, net als de hele dienst GEOV. De taken zijn nu in handen van het Veiligheidskorps van justitie.

Intern onderzoek

De Antwerpse politie hield een intern onderzoek waarbij al tucht- en begeleidende maatregelen werden opgelegd. Er volgde ook een gerechtelijk onderzoek. Het parket vroeg vorige maand aan de raadkamer om dertig leden van het team vervolgen. Donderdag heeft de raadkamer beslist dat 29 verdachten voor de correctionele rechtbank moeten komen. Een dertigste teamlid werd buiten vervolging gesteld.

