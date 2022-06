Minder kinderen met hoge loodwaarden in bloed rond Umicore Hoboken

Het aantal kinderen met erg hoge lood-in-bloedwaarden in de wijken rond de site van Umicore in Hoboken blijft in dalende lijn. Dat blijkt volgens het bedrijf uit de meest recente halfjaarlijkse metingen die het Provinciaal instituut voor Hygiëne (PIH) in de buurt uitvoert. Het gemiddelde testresultaat van 3,03 microgram per deciliter bloed (µg/dl) is wel weer iets hoger dan in oktober vorig jaar (2,91 µg/dl).