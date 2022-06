Vijf arrestaties in onderzoek naar cocaïneuithalingen in Antwerpen

De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft donderdagochtend bij zeven huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar internationale drugssmokkel in totaal vijf verdachten opgepakt. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om transporteurs en havenarbeiders die een rol zouden hebben gespeeld bij uithalingen van partijen cocaïne in de haven.