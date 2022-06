Schotse scheidsrechter Craig Napier komt uit de kast: “We moeten het klimaat binnen het voetbal veranderen”

Napier, die afgelopen seizoen tien wedstrijden leidde in de Schotse hoogste klasse, is de eerste man die uit de kast komt in het Schotse voetbal sinds Justin Fashanu, die in de jaren ‘90 onder meer voor Hearts speelde. “We moeten het klimaat veranderen zodat mensen echt voelen dat ze zichzelf kunnen zijn en gelukkig en comfortabel kunnen leven. Dat moeten we laten doorsijpelen in het voetbal”, zegt hij in een video op Twitter.

Naast Napier maakte ook collega-scheidsrechter Lloyd Wilson bekend homo te zijn. Hij is aan de slag in de lagere reeksen van het Schotse voetbal en getuigt in een video op een YouTube-kanaal over mentale gezondheid dat hij “een verschrikkelijke weg” heeft afgelegd. “Gedurende zeventien jaar heb ik in een leugen geleefd. Ik leefde zoals ik dacht dat mensen mij wilden zien leven. En voetbal speelde daar een bepalende rol bij.”

Scheidsrechters of spelers die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen, blijven een uitzondering in het voetbal. Zo was Jake Daniels, spits bij Blackpool, vorige maand de eerste speler in het Britse voetbal die zich uitte als homo sinds Fashanu. De 17-jarige zei inspiratie te hebben gehaald bij andere sporters als Adelaide-verdediger Josh Cavallo en olympisch kampioen schoonspringen Tom Daley.