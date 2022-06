ADO Den Haag presenteert Dirk Kuyt als trainer: “Binnen jaar terug in Eredivisie”

ADO Den Haag heeft Dirk Kuyt gepresenteerd als nieuwe trainer. De 104-voudig international, die Feyenoord in 2017 kampioen maakte en afgelopen jaar zijn diploma coach betaald voetbal binnensleepte, gaat technisch leiding geven aan de Hagenaars in de Keuken Kampioen Divisie. Kuyt (41) zette zijn handtekening onder een 1-jarig contract met een optie voor nog een seizoen. John Metgod wordt zijn assistent.

“Ik wil ADO binnen een jaar terugbrengen in de Eredivisie”, aldus Kuyt op de persconferentie. “ADO is een club die in de Eredivisie thuishoort. ADO moet niet in het rechter rijtje maar linker rijtje van de ranglijst staan. We willen de goede spelers van nu behouden en ons het liefst nog versterken.”

Met Kuyt heeft ADO een coach in huis gehaald die ongelooflijk veel ervaring in de top heeft. Met Oranje speelde de Katwijker de WK-finale in 2010 en in 2014 werd hij derde op het WK.

In Nederland won Kuyt met FC Utrecht de KNVB-beker en na zijn terugkeer uit het buitenland dus de landstitel en nog een KNVB-beker. In de tussenliggende periode speelde hij jarenlang bij Liverpool, waar hij de League-Cup won, waarna hij in Turkije kampioen werd met Fenerbahce.

Kuyt zette in 2017 na het behalen van de landstitel met Feyenoord een punt achter zijn carrière als speler. Hij liep bij Feyenoords technisch directeur Martin van Geel een tijd stage om te ontdekken of een dergelijke functie hem zou liggen, maar daarna ging hij ook bij de jeugdopleiding van Feyenoord aan de slag.

Na het vertrek van Giovanni van Bronckhorst dacht Kuyt in beeld te zijn voor de rol van hoofdtrainer bij Feyenoord, maar de club ging voor een oude bekende en besloot in zee te gaan met Dick Advocaat.