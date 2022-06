HET PUNT VAN VAN IMPE. “Demir en CD&V spelen een politiek spel, maar die boeren stevenen af op drama’s”

“Hier staat het, zwart op wit: Joke Schauvliege gaf een vergunning aan een landbouwbedrijf dat al twee jaar moest sluiten.” In deze aflevering van Het Punt van Van Impe duiken we in het stikstofakkoord, dat alweer op de helling staat. Terwijl CD&V alles doet om zich achter de getroffen boeren te scharen, spit minister Zuhal Demir (N-VA) het onfrisse verleden van CD&V-beleid boven. Hard versus onzacht. En het slachtoffer is: de landbouwer, die jarenlang valse beloftes kreeg en nu enorme schulden heeft. “Eén ding is duidelijk: het Vlaamse beleid slaat in heel dit dossier een enorm belabberd figuur”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe.