Grote zoektocht naar Gino (9) die vlak bij Belgische grens verdween in speeltuin, politie houdt rekening met misdrijf

De 9-jarige Gino van der Straeten werd woensdagavond voor het laatst gezien in de een speeltuin in het Nederlandse Kerkrade, niet ver van de Belgische en Duitse grens. De politie houdt rekening met een misdrijf en vraagt ooggetuigen om naar voren te komen.

Omdat er volgens de politie geen logische verklaring is voor het verdwijnen van het jongetje, werd er groot alarm geslagen. De jongen werd voor het laatste gezien in de speeltuin tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

De 9-jarige heeft een blanke huidskleur, blond haar, blauwe ogen en droeg woensdagavond een rode jas met zwarte mouwen van het merk Jordan en een lichte spijkerbroek, een rood Nike-petje en groene schoenen met witte zool. Hij heeft mogelijk een zwarte step met rode handvatten en daarop rode stickers bij zich.

De politie is in eerste instantie op zoek naar een volwassene die woensdagavond omstreeks 18.30 uur met drie kinderen aanwezig was in de speeltuin. Niet als verdachte, maar wel omdat die persoon mogelijk meer weet. Verder wil de politie graag spreken met buurtbewoners en vragen ze naar camerabeelden.

Er werd al gezocht met speurhonden en drones. Ook werd er contact opgenomen met de Duitse politie, omdat Kerkrade tegen de Duitse grens ligt.

