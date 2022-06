De vorige keer waren ze met 45, nu met 17: het balkonmoment toont altijd hoe het er in Buckingham Palace aan toegaat

Elk jaar als de Royal Air Force over Londen vliegt om de officiële verjaardag van The Queen te vieren, is het uitkijken wie wel en niet op het balkon zal verschijnen. Het zegt veel over de verhoudingen tussen de royals onderling en over wie een wit voetje in Buckingham Palace heeft. Toch zijn vooral de afwezigen onderwerp van gesprek. En in vergelijking met de laatste balkonscène zijn dat er veel: 28 man minder. Maar daar kunnen de meesten zelf niet eens aan doen.