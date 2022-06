WHO: ‘Ruim twee derde wereldbevolking heeft antilichamen tegen covid’

De zogenoemde seroprevalentie steeg tot 67 procent in oktober. In februari 2021 ging het nog om 16 procent, zegt de WHO, die verschillende internationale studies samenbracht. Wegens de opmars van de besmettelijkere omikronvariant ligt dat cijfers waarschijnlijk zelfs nog hoger.

Het overzicht van de WHO is een momentopname van de toenemende weerstand die de wereld opgebouwd heeft tegen de pandemie. Ook al beschermen vaccins slechts beperkt tegen besmetting met omikron, de WHO raadt toch aan om de vaccinatiegraad op te krikken. Zeker voor kwetsbare groepen is dat nuttig, want vaccinatie beschermt beter tegen ernstige ziekte dan een eerdere besmetting.

Mensen die al besmet zijn geraakt én gevaccineerd, hebben de beste bescherming tegen ernstige ziekte, blijkt uit de meeste studies. Onduidelijk is wel of dit ook opgaat voor nieuwe varianten.

De data tonen dat de seroprevalentie lager ligt bij kinderen jonger dan negen jaar en bij volwassenen boven zestig jaar, vergeleken met twintigers, zegt de WHO. In lageloonlanden en landen met gemiddelde inkomens wijst de seroprevalantie vaker op eerdere besmettingen.

In het algemeen neemt het aantal antilichamen af met de tijd. Volgens de WHO spelen daarbij verschillende factoren en moeten toekomstige studies uitwijzen hoe snel de bescherming vermindert.