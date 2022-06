Sinan Bolat tekent voor vier jaar bij Westerlo

Sinan Bolat is de nieuwe doelman van Westerlo. De Kemphanen pikken de 33-jarige Turkse Belg, die einde contract is bij AA Gent, gratis op. Bolat tekent voor vier jaar een contract bij de promovendus.

Bolat genoot ook concrete interesse van Fenerbahçe, dat hem in januari al wilde wegkopen bij Gent, en er lagen nog andere clubs op de loer. Maar Westerlo trok uiteindelijk aan het langste eind. De Turkse link, met sportieve baas Hasan Cetinkaya, was een troef om hem binnen te halen. Maar ook het feit dat hij zeker eerste keeper kon zijn en een langdurig contract voorgeschoteld kreeg.

Ook Westerlo kan tevreden zijn, want het wilde liefst een Belgische keeper met ervaring in doel. En Bolat kwam al uit voor Genk, Standard, Club Brugge, Antwerp en Gent, goed voor 268 duels in eerste klasse. Tussendoor speelde hij ook voor FC Porto en Galatasaray.