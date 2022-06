Bus brandt volledig uit op E17: leerling-bestuurder en begeleider komen er met de schrik vanaf

Lokeren

Op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Gent is deze namiddag een lijnbus volledig uitgebrand. Een leerling-bestuurder was met zijn begeleider onderweg toen ze problemen kregen met de motor. Ze reden enkele honderden meters op de pechstrook alvorens de bus tot stilstand te brengen aan een pechhaven. Toen ze uitstapten zagen ze al vlammen uit het motorcompartiment komen.