Molotovcocktails, ‘Let it go’ in een bunker en een middenvinger naar een drone: 100 dagen oorlog in Oekraïne in minder dan zeven minuten

Rusland viel op 24 februari 2022 Oekraïne binnen en na honderd dagen oorlog lijkt het einde nog niet in zicht. Door sociale media, smartphones en massale persbelangstelling van het bloederige conflict, wordt de oorlog gedetailleerd in beeld gebracht en dat levert beklijvende, emotionele en ronduit schokkende beelden op. Zo vertederde een zevenjarig meisje iedereen door Let it go te zingen in een bunker, werd een Russische soldaat die zijn middenvinger toont aan een drone onmiddellijk daarna bestookt met bommen, was de wereld getuige van het bloedbad in Boetsja, en leerde men hoe je molotovcocktails moet maken. Bekijk hierboven een overzicht van enkele van de meest opvallende video’s uit de oorlog in Oekraïne.