Uitbaatster probleemcrèche ’t Sloeberhuisje opnieuw aangehouden

Davina D.V., de uitbaatster van de crèche ’t Sloeberhuisje in het Oost-Vlaamse Mariakerke, waar half februari een zes maanden oude baby overleed is opnieuw aangehouden. Dat bevestigt het parket.

Davina D.V. werd nadat het drama in de crèche bekendraakte samen met haar vader Roxan V.D. door de politie opgepakt. De baby - een meisje van zes maanden- werd aanvankelijk in kritieke toestand nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed even later aan haar verwondingen. Uit het autopsieverslag bleek dat het kindje gestorven was ten gevolge van het shaken baby syndroom. De politie startte daarop met een onderzoek.

Davina D.V. was volgens haar verklaring op het moment van de feiten niet aanwezig in de crèche. Haar vader die ook in de crèche werkte ontfermde zich op dat moment over de kinderen. Hij zou diegene geweest zijn die het kindje mishandelde. De man zit tot op heden nog steeds in de gevangenis. Hij werd aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Davina D.V. werd enkele dagen later terug vrijgelaten onder voorwaarden, maar werd nu opnieuw aangehouden door de onderzoeksrechter.

