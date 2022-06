Recordinternational Jan Vertonghen blijft razend ambitieus: “Ik zie het anders dan Kevin, ik wil de Nations League winnen”

Voor recordinternational Jan Vertonghen, die dan zijn 137e cap pakt, blijft het vanwege zijn jaren bij Ajax een speciaal duel. “Bij iedereen leeft dat wat anders: ik heb er geschiedenis en dan blijft zo’n duel wel bijzonder. Heel wat jongens kennen elkaar op dat gebied, dus is het wel een prestigeduel”, vertelde Vertonghen donderdag tijdens het persmoment.

“Een thuiswedstrijd in een vol stadion tegen een topland, veel mooier wordt het niet in deze Nations League. Nederlanders keken vroeger wat neer op ons landje. Sedert een tiental jaar is dat veranderd en ik denk dat we nu op een vergelijkbaar niveau zitten. Daarnaast willen we deze groep gewoon winnen. Dan wordt de Final Four hier in België gespeeld en dat is een extra motivatie. Maar het is wel duidelijk dat we openen tegen een van de medefavorieten voor de groepswinst.”

Heel wat internationals klagen over de hoeveelheid en opeenvolging van wedstrijden, met ook nog eens vier interlands om het seizoen af te sluiten. “Ik heb nog energie in de tank. Mijn laatste competitiewedstrijd dateert van meer dan twee weken geleden en intussen ben ik gerecupereerd. Ik voel me goed, beter dan mijn laatste jaar in de Premier League, toen ik niet meer op mijn niveau kwam. De voorbije twee jaar heb ik me herontdekt in Portugal. Ik heb er nog een jaar contract en wil dat dan ook uitdoen. In de loop der jaren zijn er wel voorstellen gekomen uit België, maar dat was geen optie voor mij.”

Kevin De Bruyne, die minstens tot na het EK van 2024 international wil blijven, liet eerder al weten niet meteen uit te kijken naar duels in de Nations League, na een lang en slopend seizoen. Voor Vertonghen ligt dat anders. “Kevin heeft een heel lang en intens seizoen gehad, er wordt veel van hem gevraagd bij City, dus ik snap hem wel. Ik volg hem daar wel in, dat hij moe is. Ik zie dit toernooi wel als een prijs. De Nations League is nog geen EK of WK, maar als dat over 20 jaar wel zo is, wil ik hem liever op mijn palmares hebben staan.”

Vertonghen stond de pers te woord, dag op dag vijftien jaar na zijn eerste cap voor de Rode Duivels. In een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk gingen de Belgen toen met 1-2 onderuit tegen Portugal. Vertonghen werd door toenmalig bondscoach Rene Vandereycken in de basis gedropt en bleef ook de hele wedstrijd staan.

“Mijn mooiste moment? Brazilië, de kwartfinale op het WK. Ik krijg nog altijd kippenvel om Brazilië op het WK tegen te komen en er dan nog van te winnen. Die shirts, dat blijft toch iets mythisch. En wij dan als klein landje het grote Brazilië uitschakelen.”