Eden Hazard start allicht tegen Nederland, Romelu Lukaku traint opnieuw mee

Romelu Lukaku blesseerde zich dinsdag op training na de opwarming na een botsing met Simon Mignolet en gaf verstek voor de woensdagtraining. Toch lijkt hij fit te zullen geraken voor de clash met Nederland. Hij trainde donderdag alvast opnieuw mee. “Lukaku is een zeer sterke en fitte kerel. Als ik in die botsing zat was het een andere situatie en lag ik nu in het ziekenhuis. Als hij vandaag een goeie sessie heeft, zie ik niet waarom hij morgen niet zou kunnen spelen. Gisteren leek dat nog eerder onwaarschijnlijk. Ik heb nog niet gesproken met Lukaku over zijn toekomst. Hij bekijkt het van dag tot dag.”

Wie zeker klaar voor de strijd is, is Eden Hazard. De balvirtuoos van Real Madrid bleef in de finale van de Champions League op de bank, maar mag speelminuten verwachten tegen Nederland. “Eden Hazard is wellicht niet klaar om negentig minuten spelen, maar wel om te starten. Hij heeft veel indruk gemaakt op mij in de laatste drie dagen. Er volgen nu vier matchen op korte tijd en we zullen zien of we hem in alle matchen kunnen gebruiken.”

Martinez merkt naar eigen zeggen geen gebrek aan scherpte in de voorbereiding naar de vier interlands in de Nations League. “We moeten deze periode gebruiken om zo goed mogelijk te zijn op het WK. Ik zie de attitude en volgens mij is er geen probleem qua inzet en zin om te spelen. We starten deze periode met dertig en we eindigen hem met dertig. Het is belangrijk om nu samen op en naast het veld te staan als groep, met het oog op Qatar.”