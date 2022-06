Presentatrice Phara de Aguirre is oma geworden

Enkele weken geleden onthulde Phara de Aguirre in het Radio 2-programma ‘Zintuigen’ dat ze voor het eerst grootmoeder wordt. “Ons eerste kleinkind komt eraan”, vertelde ze toen aan Christel Van Dyck. “Mijn dochter is heel erg zwanger nu, want het is voor 9 juni. Ik kom zo graag aan die bolle buik en heb mijn kleinkind al veel voelen bewegen, maar het voetje heb ik nog niet kunnen vastpakken.”

Ze vertelde eveneens dat ze al heel lang uitkeek naar kleinkinderen, maar dat ze geen druk wou uitoefenen. Toen haar dochter het heuglijke nieuws meldde, was het voor de Aguirre dan ook “een zalig moment”.