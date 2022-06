INTERACTIEF. Met een Derby der Lage Landen als big bang: herbeleef de rit richting de wereldtop van onze Rode Duivels

15 augustus 2012, wie erbij was vergeet het wellicht nooit meer. De Rode Duivels hadden liefst tien jaar geen groot toernooi meer afgewerkt en toen kwam grote broer Nederland ook nog eens op bezoek. De toenmalige nummer twee van de wereld zakte vol vertrouwen af naar het Koning Boudewijnstadion, maar keerde met een 4-2-nederlaag en een lesje in totaalvoetbal terug richting Amsterdam. De ban was gebroken en een gouden generatie was geboren. Wat volgde waren tien waanzinnige jaren aan de absolute top van het mondiale voetbal.