Instagram toont nu ook opsporingsberichten van vermiste kinderen via ‘AMBER Alerts’

Als een kind in jouw buurt vermist is, krijg je binnenkort een melding daarvan op Instagram. De ‘AMBER Alert’, een afkorting voor America’s Missing: Broadcast Emergency Response, is een waarschuwing die belangrijke details over het vermiste kind bevat, zoals een foto, beschrijving, locatie van de ontvoering en alle andere beschikbare informatie. Mensen kunnen de waarschuwing ook delen met vrienden om het verder te verspreiden. Op deze manier hoopt Instagram dat vermiste kinderen sneller opgespoord kunnen worden.

Meer mensen op de uitkijk voor vermiste kinderen

De functie is ontwikkeld in samenwerking met organisaties die zich focussen op vermiste kinderen in verschillende landen. “We weten dat de kans om een vermist kind te vinden toeneemt wanneer meer mensen op de uitkijk staan, vooral in de eerste paar uur. Met deze update, als een ‘AMBER Alert’ wordt geactiveerd door de politie en je bevindt je in het aangewezen zoekgebied, verschijnt de waarschuwing nu in je Instagram-feed”, verklaart Instagram.

De ‘AMBER Alerts’ zijn al in verschillende landen een bekende naam. De functie wordt donderdag uitgerold en zal in de komende weken volledig beschikbaar zijn in 25 landen, waaronder België. Sinds 2015 helpen ‘AMBER Alerts’ al op Facebook autoriteiten bij het vinden en snel opsporen van vermiste kinderen.