Schutter doodt vier mensen in ziekenhuis in Tulsa omdat dokter zijn rugpijn niet kon genezen

De man die woensdag vier mensen doodde in een ziekenhuis in Tulsa, in de Amerikaanse staat Oklahoma, had het gemunt op de arts die een rugoperatie bij hem had uitgevoerd. Dat heeft de politiechef van Tulsa bekendgemaakt volgens Amerikaanse media.

De politie vond een brief terug die duidelijk maakte dat de verdachte naar het ziekenhuis was getrokken met de bedoeling om dokter Philips te doden en iedereen die hem in de weg stond. “Hij gaf de dokter zijn schuld van de aanhoudende pijn na een rugoperatie”, aldus politiechef Wendell Franklin. Enkele uren voor de schietpartij had de verdachte een semiautomatisch wapen gekocht, voegde hij er nog aan toe.

De verdachte was een paar dagen eerder uit het ziekenhuis ontslagen na een rugoperatie. In de dagen die volgden, belde hij regelmatig naar het ziekenhuis om te klagen over zijn pijn en om te vragen voor aanvullende behandelingen.

De politie werd woensdagmiddag naar het ziekenhuis geroepen omdat er een man gewapend met een geweer was gesignaleerd. Toen de agenten ter plaatse kwamen, ontdekten ze dat vier mensen waren neergeschoten, onder wie twee dokters. De schutter stierf door zelfdoding.