Kapster in rusthuis steelt bankkaarten en juwelen van bewoners: “We hebben haar op heterdaad betrapt”

In woonzorgcentrum Leiehome in de Kloosterstraat voelde men al in september vorig jaar dat iets niet pluis was. Bewoners en personeel fronsten de wenkbrauwen toen bij bejaarde bewoners herhaaldelijk kleine sommen geld verdwenen. Vijf euro hier, wat kleingeld daar. Verontrustender was dat ook juwelen plots spoorloos waren, zoals ringen, oorringen, een ketting ...

Toen aan het licht kwam dat er ook betalingen waren gedaan met een verdwenen bankkaart van een van de bewoners, kwam een medewerkster van het rusthuis in het vizier. J.D., een 38-jarige Gentse vrouw die in Zelzate woont, werkte in die periode als kapster in Leiehome. In het woonzorgcentrum is drie dagen per week een kapsalon geopend. Op die manier was het voor haar niet moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen met haar argeloze oude klanten en ongemerkt geld, juwelen en bankkaarten te ontvreemden.

Betrapt

“De politie werd verwittigd en begin januari dit jaar kon de medewerkster van het rusthuis op heterdaad worden betrapt bij een diefstal van juwelen ten nadele van een bewoonster”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Volgens onze bron werd ze onderschept toen ze in haar auto wou stappen bij het verlaten van het rusthuis.

“De verdachte werd op 8 januari 2022 voorgeleid door de onderzoeksrechter in Gent en na verhoor vrijgelaten onder strikte voorwaarden”, aldus het parket.

Ondertussen hebben de speurders nog een reeks andere diefstallen bij bewoners van het rusthuis onder de loep genomen en is het onderzoek afgerond. J.D. zal binnenkort voor de raadkamer moeten verschijnen. Daar zal de kapster, die uiteraard niet meer welkom is in het rusthuis, vernemen voor welke feiten zij zal worden vervolgd.

Filip Maertens, directeur van Leiehome, wenst voorlopig geen commentaar te geven.