Onderwijzers over de zorgwekkende nood aan extra hulp voor leerlingen: “Ik vraag me af of we niet te mild zijn geworden”

De groep leerlingen die extra hulp nodig heeft binnen of buiten de school om mee te kunnen met de les, neemt zorgwekkende proporties aan. Het buitengewoon onderwijs, ondersteuning in de klas, bijlessen of logopedie: overal nemen de leerlingenaantallen toe. Ook bewandelen leerlingen steeds meer alternatieve circuits, zoals huisonderwijs en de examencommissie. Dé hamvraag die ons onderwijs bezighoudt: hoe komt dat? Wij vroegen het aan zeven stemmen uit het veld. “Het systeem werkt niet. In een klas van 25 zit zoveel diversiteit dat een leerkracht alleen dat niet meer kan bolwerken.”