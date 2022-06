Virgil van Dijk treedt Kevin De Bruyne bij: “Gek dat er nu nog 4 wedstrijden zijn”

Net als Kevin De Bruyne is de Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk van mening dat het onnodig is na een lang en vermoeiend seizoen nog vier Nations League-wedstrijden af te haspelen. “Ik vind het ook gek dat er nu nog vier interlands zijn”, liet Van Dijk donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion noteren, daags voor de 128e Derby der Lage Landen.

“We hebben daar zelf ook niet meer over te zeggen. Er is bovendien een grotere kans op blessures en dat is jammer. Dat moet besproken worden en daar zouden spelers ook input moeten bij hebben.”

Van Dijk speelt vrijdag alleen het uitduel van het Nederlands elftal met België in de Nations League. De aanvoerder van Oranje mag daarna van bondscoach Louis van Gaal op vakantie. Daardoor mist hij het uitduel van 8 juni met Wales in Cardiff en de thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en Wales (14 juni) in De Kuip.

“Ik voel me prima, meer kan ik er niet van maken. De teleurstelling van de Champions League is verwerkt, het leven gaat verder. Voor en na de FA Cup-finale heb ik met de bondscoach gesproken en toen is er beslist dat ik slechts één wedstrijd zou spelen. Ik denk niet dat mijn ploegmaats jaloers zijn. Iedereen wil voor Oranje spelen.”