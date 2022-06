Driewerf hoera want koningin Elizabeth II heeft 70 jaren trouwe dienst op de teller staan. En dat is reden genoeg voor een gigantisch nationaal feest. Vier dagen lang wordt ze gevierd door miljoenen Britten én haar familie. Op de eerste dag verscheen niet alleen de Queen voor het eerst sinds lang weer in het openbaar, ook Harry en Meghan waren van de partij.