Leerkracht Krimhilde (35) is een van de vele die afhaakt: “Als leerkracht is het altijd én én én”

Nog nooit was de nood aan leerkrachten in Vlaanderen en Brussel zo groot als dit schooljaar. Dat zou moeten resulteren in eindeloos respect en voortdurende bevestiging voor de beroepsgroep, denk je dan. Het tegendeel is waar: 1 op 3 starters haakt snel weer af. N-VA-parlementslid Koen Daniëls roept op om volop in te zetten op exitgesprekken met vertrekkers: de redenen voor hun vertrek blijven volgens hem te vaak een blinde vlek.