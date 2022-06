Het is er weinigen gegeven: Kevin De Bruyne de bal tussen de benen spelen. Martijn Debbaut lukte het wel, en intussen hebben al 3 miljoen mensen dat gezien. Nochtans is Debbaut (28) geen profvoetballer, maar hij is wél Belgisch kampioen panna. “Zet Messi of Ronaldo tegenover mij en ik win ook.”