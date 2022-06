Kleine William overleden aan de gevolgen van ongeneeslijke stofwisselingsziekte: “Hij heeft zijn rust gevonden na een oneerlijke strijd”

Amper 14 maanden was de kleine William uit Brugge. Donderdag overleed hij aan de gevolgen van een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Om zijn korte leven zo veel mogelijk kleur te geven, stelden zijn ouders nog een ­bucketlist op. “We zijn thuis met 2, maar in ons hart altijd met ons drietjes”, schreven zijn ouders donderdag op Facebook.

“William zijn sterk hartje wilde langer bij ons blijven, maar de rest van zijn lichaampje kon niet meer… Vandaag heeft William zijn rust gevonden, na een oneerlijke strijd van... De grootste vechter tot de laatste seconde... Woorden schieten tekort, we zijn gebroken.”

De kleine William uit Brugge is overleden. Hij leed aan het zeer zeldzame Menkes syndroom - een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij er een tekort aan koper in het lichaam is - en had daardoor een levensverwachting tussen anderhalf en drie jaar. Die diagnose kreeg hij op 27 september 2021. Om zijn korte leven zo veel mogelijk kleur te geven, stelden zijn ouders een bucketlist op. Pairi Daiza bezoeken, paaseieren rapen, naar de kapper gaan, de échte Sint ontmoeten, grote broer worden en zijn eerste verjaardag vieren.

Eind december kwam er een sprankeltje hoop. Er bestond een alternatieve behandeling, maar die was enkel in Spanje erkend. Ouders Marie en Dennis startten daarom een inzamelactie voor 100.000 euro. Die gigantische som kregen ze bij elkaar. Op 23 mei stond normaal een consultatie in het Spaanse ziekenhuis gepland, maar half mei moest de kleine William opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis omdat zijn toestand achteruitging.

