Anderlecht en Union praten “constructief” over Felice Mazzu

Het is al iets: Anderlecht en Union zijn weer on speaking terms over Felice Mazzu (56). Paars-wit stelde de coach aan zonder een overeenkomst met de vicekampioen, waarna Union verbolgen reageerde. In het Lotto Park viel toen te horen dat Anderlecht nog steeds wilde proberen om een deal op clubniveau te sluiten en de voorbije twee dagen is daar inderdaad werk van gemaakt.

Er zijn “constructieve en verzoenende” gesprekken aan de gang. Op Anderlecht menen ze dat het wel in orde komt, op Union, dat serieus op de tenen getrapt is, is de scepsis voorlopig iets groter. “Maar we hopen allemaal dat er een regeling komt”, aldus CEO Philippe Bormans. Gisteren op de vergadering van de Pro League was er in elk geval weinig spanning te merken: voorzitters Muzio en Vandenhaute werden gefotografeerd terwijl ze elkaar een handshake gaven.

Union wil Karel Geraerts (40) als opvolger van Mazzu. Bart Meert (KV Kortrijk) moet één van zijn assistenten worden.