Fiscus waarschuwt: influencers moeten ‘cadeautjes’ aangeven op hun belastingbrief

De FOD Financiën duldt geen “onwetendheid” meer van influencers. Wie in ruil voor geld – of in ruil voor soms erg dure producten – op sociale media een merk of bedrijf promoot, móét dat aangeven op zijn belastingbrief. Financiën heeft er nu zelfs een speciale webpagina rond opgezet.

Stel, je maakt op sociale media reclame voor de mooie T-shirts van merk x. In ruil voor die reclame mag je de (dure) kleren bijhouden. Opletten dan, waarschuwt de FOD Financiën, want die producten zijn belastbaar. Je moet ze dus aangeven op je belastingbrief.

De FOD Financiën heeft op haar website nu zelfs een speciale rubriek opgericht voor influencers, omdat veel onduidelijkheid heerste over welke regels op hen van toepassing zijn. Niet alleen in ons land, trouwens. In Nederland geraakte onlangs het verhaal bekend van een jonge vrouw die 16.000 euro aan werkloosheidsvergoedingen moest terugbetalen. De overheid daar was erachter gekomen dat ze als influencer gratis kledij aanvaardde in ruil voor berichten over dat kledingmerk op sociale media. Maar die kledij wordt gelijkgesteld met “op geld waardeerbare activiteiten”.

Zelfs ongevraagd

De speciale rubriek van Financiën aan het adres van influencers komt er onder meer op vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Zij stelde vast dat veel influencers de fiscale regels onvoldoende kennen, met soms verstrekkende gevolgen. “Denk aan jonge mensen die met sociale media experimenteren”, aldus Dierick. “Voor ze het goed en wel beseffen, worden ze benaderd om in ruil voor producten reclame te maken voor een bepaald merk.” Maar ook als je géén geld krijgt, moet je opletten. “Ook producten of diensten die influencers ontvangen in ruil voor geleverde reclamediensten zijn belastbaar”, klinkt het bij de FOD Financiën. Opmerkelijk: dat geldt eveneens wanneer ze die producten ongevraagd krijgen en er vervolgens géén promotie voor maken. “Ook de waarde van die producten is belastbaar, omdat je ze krijgt in je hoedanigheid als influencer”, aldus Financiën.

Dierick wijst erop dat influencers best goed stilstaan bij de geldende regels, gelet op de mogelijke fiscale gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kind – ook al woont die nog thuis – niet meer ten laste kunnen nemen in hun belastingaangifte. Minderjarigen moeten ook belastingen betalen op hun inkomsten als influencer als ze meer verdienen dan de belastingvrije som van 9.050 euro.