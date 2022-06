Ruim 50 gewonden bij brand in rusthuis Tsjechië

Meer dan 50 bewoners zijn gewond geraakt bij een brand in een tehuis voor dementiepatiënten in Tsjechië. De hulpdiensten maakten woensdagavond bekend dat 2 mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht, 51 anderen raakten lichtgewond. Het personeel van de instelling kon zich in veiligheid brengen.

Op foto’s is te zien hoe de vlammen uit de zolder van het gebouw in Roztoky, ten noorden van Praag, slaan. Bewoners moesten uit hun kamers worden gered met ladders. Reddingswerkers waren met een groot contingent ter plaatse, waaronder een helikopter en een ambulance. De brandweer riep het hoogste alarmniveau uit. Ongeveer 100 manschappen bestreden het vuur, dat ’s avonds nog niet onder controle was. Er werd water uit de nabijgelegen rivier Vltava gepompt om de vlammen te doven.

Het bejaardentehuis is volgens de informatie op zijn website gespecialiseerd in de verzorging van dementiepatiënten, zoals alzheimerpatiënten. Het is eigendom van een particuliere investeerder en adverteert met een familiale sfeer en nabijheid van de natuur.