Romelu Lukaku blijft mysterieus over mogelijke terugkeer naar Inter: “Sorry, ik kan niks zeggen”

Romelu Lukaku (29) blijft beroeren. Er is niet alleen zijn fitheid, maar ook de geruchten over een terugkeer naar Inter Milaan. Een Italiaanse journalist kwam zelfs speciaal naar Tubeke. Hij ving bot: “Sorry, ik kan niks zeggen.”

Je moet het La Gazzetta dello Sport wel nageven: de gereputeerde Italiaanse sportkrant doet zijn werk grondig. Donderdag stuurde het zelfs één van zijn journalisten naar Tubeke om navraag te doen naar Romelu Lukaku, wiens entourage met Inter praat over een uitleenbeurt – althans, volgens de lokale pers. Bondscoach Roberto Martinez was weinig van zeg: “Ik heb niet met Romelu gesproken over zijn toekomst. Maar hij gaat goed met de situatie om. Het is niet voor het eerst in zijn carrière dat hij dit meemaakt.”

Bevestigen noch ontkennen

Voor de Italiaanse reporter was de kous daarmee niet af. Hij posteerde zich op de route tussen de kleedkamers en het veld om daar Lukaku te interpelleren. De spits was vriendelijk (maar meer ook niet) toen hem gevraagd werd naar de geruchten over Inter: “Sorry, ik kan er momenteel niks over zeggen.” Hij ontkende noch bevestigde dus.

Het dossier-Lukaku is complex. Vorige zomer betaalde Chelsea nog 115 miljoen euro aan Inter om de topschutter van de Rode Duivels over te nemen. Daarbovenop kreeg Lukaku een stevig loon. Een investering die voorlopig niet rendeerde, maar het spreekt voor zich dat Chelsea de aanvaller niet voor een appel en een ei van de hand zal doen.

Lukaku zelf ligt er schijnbaar niet wakker van: hij had een brede glimlach op training. “En hij heeft zin om te spelen tegen Nederland”, aldus Jan Vertonghen.(pjc)