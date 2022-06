250 miljoen en gratis weg: hoe Manchester United recordaankoop Paul Pogba voor tweede keer transfervrij ziet vertrekken

Paul Pogba is nog altijd de duurste aanwinst ooit van Manchester United. The Red Devils namen de Franse middenvelder in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro over van Juventus nadat ze hem vier jaar eerder, in 2012, zomaar gratis hadden laten gaan naar Turijn. Bij United zagen ze het destijds niet in de 19-jarige Pogba, die in het seizoen 2011-2012 amper drie keer mocht meedoen in de Premier League en voor de rest bij de reserven speelde.

Vier jaar later tastte United dieper dan ooit in de buidel om Pogba terug naar Manchester te halen. In Italië was hij al snel uitgegroeid tot een van de beste middenvelders ter wereld en bij Manchester United, vandaag nog steeds recordkampioen in Engeland, geloofden ze dat Pogba de club opnieuw naar grote successen zou leiden.

Maar op een League Cup en Europa League-winst (in 2017) na bleven de successen uit, terwijl ook de persoonlijke prestaties van Pogba niet zoals gehoopt waren. De voorbije twee seizoenen kende hij veel blessureleed en wanneer hij wel kon spelen, was hij te wisselvallig. Afgelopen seizoen begon Pogba nochtans furieus met zeven assists in de eerste vier competitiewedstrijden, maar bleef hij uiteindelijk steken op negen assists en één doelpunt.

Zes jaar na zijn terugkeer bij Manchester United loopt het contract van Pogba af. Hij verlaat de club langs de achterdeur, maar met nog een stevige bonus op zak. Volgens The Sun moeten de Mancunians nog een loyaliteitsbonus van een slordige 4,5 miljoen euro aan Pogba betalen omdat hij zijn contract uitdeed. Een clausule die destijds in zijn contract werd opgenomen, een deal die nu kwaad bloed zet bij heel wat fans. Reken daar zijn transfersom, riant loon, portretrechten en andere premies nog eens bij en Manchester United spendeerde de voorbije zes jaar ongeveer 250 miljoen euro aan de middenvelder. Een waanzinnig bedrag.

© AFP

Nu weer Juventus?

Ondanks zijn blessuregevoeligheid, zijn wisselvallige prestaties en zijn dure prijskaartje ligt Pogba nog goed in de markt. Want de fitte, allerbeste Pogba hoort nog altijd bij de betere middenvelders ter wereld. Volgens Italiaanse bronnen is de kans groot dat de Fransman komende zomer opnieuw naar Turijn verhuist. Juventus deed hem een dikke tien dagen geleden al een contractvoorstel en wacht nog steeds op antwoord. Ook Manchester City bood hem een contract aan, maar dat legde Pogba naast zich neer.

De Franse nationale ploeg moet het in de Nations League, te beginnen vanavond tegen EK-revelatie Denemarken, zonder Pogba doen. Hij is nog niet voldoende hersteld van een kuitblessure die hij half april opliep. Ondanks de stevige concurrentie is Pogba bij Les Bleus wel nog altijd onbetwist titularis. Hij had zijn aandeel in de wereldtitel in 2018 en speelde fenomenaal op het EK vorig jaar, tot Frankrijk in de 1/8ste finales uitgeschakeld werd door Zwitserland. De Fransen rekenen erop dat Pogba er eind dit jaar in Qatar opnieuw staat om de wereldtitel te verdedigen.