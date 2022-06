Louis Van Gaal spreekt zijn manschappen toe in aanloop naar de clash met de Belgen — © EPA-EFE

Een oud-international van Aruba, een rapper en iemand die zijn eerste loon aan zijn ouders gaf. Hier is alles wat u moet - en wil - weten over de Nederlanders die het straks opnemen tegen de Rode Duivels in de 127ste versie van de derby der lage landen.