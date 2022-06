Louis van Gaal begrijpt onze Vlaamse journalist niet en zorgt voor hilarisch moment: “Je moet beter articuleren, ik heb tijd”

Hilarisch momentje donderdagavond op de persconferentie van Louis van Gaal in aanloop naar België-Nederland. De Nederlandse bondscoach kreeg een vraag van één van onze collega’s, maar begreep er helemaal niets van. Toegegeven, wij moesten ook ons best doen om de vraag te begrijpen. King Louis bleef wel de vriendelijkheid zelve.

“Dag meneer Van Gaal, klopt het dat u Noa Lang heeft gezegd dat hij een speler is die de wereldtop kan halen?”, vroeg onze voetbalredacteur aan de Nederlandse bondscoach. “Daar ging een rits open en jij spreekt een beetje Belgisch”, antwoordde Van Gaal, die er niets van begrepen had, in zijn typische stijl. “Nou heb ik hier gewoond, maar je spreekt het snel. Ik heb tijd voor jou dus je hoeft niet snel te spreken, duidelijk articuleren en ik ga antwoorden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen