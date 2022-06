Britse regering werkt aan terugkeer van ‘imperiale’ maten

De beslissing vloeit voort uit de Brexit: het land moest destijds vanwege de Europese regels officieel het metrische stelsel aannemen, en goederen voortaan niet alleen in pond, maar ook in kilogram afficheren. Volgens het Britse ministerie van Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie kunnen de plannen om “dominerende EU-regels” te herbekijken nu echter het “gezond verstand” doen terugkeren.

“We denken voor groenten en fruit in ponden, maar de erfenis van de EU-regels bepaalt dat we ze wettelijk in kilogram moeten verkopen”, aldus minister van Bedrijfsleven Paul Scully. “De bevraging zal winkels helpen hun klanten te bedienen op de wijze die hun klanten willen.”

De regering start nu een bevraging van 12 weken om te bekijken hoe ze de huidige regels kunnen aanpassen. Dat moet handelaars meer vrijheid geven over hoe ze een prijs op hun verse producten plakken. Britse media wijzen erop dat de timing niet toevallig is: de aankondiging valt samen met het jubileum van 70 jaar Queen Elisabeth op de Britse troon en het bijhorende volksfeest.

Kritiek kwam er al van Lord Rose of Monewden, lid van het House of Lords voor de Conservatieven, maar vooral voorzitter van supermarktketen Asda. Hij bestempelde een terugkeer naar de oude maten als “complete nonsens”, en wees op het kostenplaatje voor de winkels. De maatregel zal volgens hem enkel een “een kleine minderheid die verlangt naar het verleden” behagen.