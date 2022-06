Zelfs op het Oktoberfest wordt het bier fors duurder, al ben je niet veel beter af met een liter water

Het bier op het bekende Oktoberfest in München wordt komend najaar 15 procent duurder dan tijdens de editie in 2019. Een liter bier zal dan bijna 14 euro kosten. Ook de prijzen van water en limonade zijn gestegen.

Het Oktoberfest in München kon door de coronacrisis twee jaar lang niet doorgaan. Dit jaar gaat het evenement opnieuw door, maar niet onder dezelfde prijzen. Sinds 2019 zijn de bierprijzen aanzienlijk gestegen, maar ook limonade en water zijn duurder geworden.

Een liter bier, of een Maß, zal op het Oktoberfest tussen 12,60 euro en 13,80 euro kosten, zo heeft de stad donderdag bekendgemaakt. In vergelijking met 2019, toen de laatste editie van de Wiesn, zoals het Oktoberfest officieel heet, plaatsvond, is de prijs gemiddeld met 15,77 procent gestegen. Toen kostte een liter bier tussen de 10,80 en 11,80 euro.

Wie water drinkt, komt er iets goedkoper vanaf. Een liter water kost gemiddeld 9,67 euro, dat is 80 cent meer dan in 2019. Ook de prijs van limonade is gestegen: van 9,56 euro naar 10,35 euro.

De stad München bepaalt de drankprijzen niet. Als organisator controleert zij wel de door de restauranthouders opgegeven prijzen en vergelijkt deze met de prijzen in het stadsgebied. De kosten voor kroegbazen zijn door de gestegen energieprijzen, lonen en algehele inflatie veel hoger dan de laatste keer dat het bierfestival kon doorgaan.