Flip Kowlier en Katrien Vanderlinden, ex van Steven Van Herreweghe, gaan trouwen

Zanger Flip Kowlier (46) en Katrien Vanderlinden gaan trouwen. Dat maakte het koppel bekend via Instagram.

Flip Kowlier is verloofd. De zanger maakte in februari dit jaar bekend dat hij een koppel vormde met Katrien Vanderlinden. De twee maakten hun verloving bekend via Instagram.

Vanderlinden had in het verleden een relatie met presentator Steven Van Herreweghe (44). In juni 2021 kwam er een definitief einde aan de relatie. Ze hebben twee kinderen samen: Lenni en Flinn.