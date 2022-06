CEO van Ryanair vraagt om leger in te zetten tegen chaos op Britse luchthavens

Verschillende Europese luchthavens kampen met een personeelstekort. Experts uit de sector stellen dat het personeelstekort de oorzaak is van de vertragingen en annulaties van vluchten, waardoor duizenden passagiers urenlang in de rij op luchthavens hebben gestaan.

Michael O’Leary stelt nu voor om het leger in te zetten op de Britse luchthavens om het personeeltekort op te vullen. “Door het leger in te zetten, wat ze op veel andere Europese luchthavens reeds doen, zou de druk op de luchthavenbeveiliging in één klap worden verlicht en zouden de passagiers een veel betere ervaring krijgen.”

LEES OOK.Stakingen deze zomer kunnen onze reisplannen vergallen: werkonderbreking van bagageafhandelaars Brussels Airport is wellicht niet de laatste

O’Leary haalde ook uit naar Grant Shapps, de Britse minister van Transport, omdat die beweerde dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties “veel te veel vluchten en vakanties hebben verkocht in verhouding tot hun capaciteit om te leveren.” O’Leary verklaart dat geen enkele luchtvaartmaatschappij “opzettelijk een vlucht zou verkopen die ze niet kunnen bemannen of uitvoeren” en dat er de hele zomer knelpunten op de luchthavens zouden blijven bestaan.

Het afgelopen halfjaar was de eerste grote test voor de Britse luchtvaartsector sinds de covidmaatregelen er in maart werden opgeheven. Hoewel de wachtrijen sinds het hoogtepunt van de verstoringen in het weekend lijken te zijn afgenomen, wordt gevreesd dat de sector niet in staat zal zijn het hoofd te bieden aan de heropleving van de vraag in juli en augustus. Ook in ons land kampt de luchtvaartsector met een personeelstekort en vrezen ze voor problemen tijdens de zomer.