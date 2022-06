Nederland wacht al bijna 25 jaar op zege tegen Rode Duivels, zoveel kleppers als toen lopen er nu (gelukkig) niet meer bij

Voor de laatste nederlaag van onze Rode Duivels tegen Nederland moeten we terug naar 6 september 1997. Dat is bijna 25 jaar geleden. Nederland won toen de kwalificatiewedstrijd voor het WK van 1998 in Frankrijk met 3-1.

Tussen de lijnen bij de Rode Duivels: onder meer Filip De Wilde in doel, Philippe Albert in de verdediging, Franky van der Elst en Enzo Scifo op het middenveld. Andere tijden dus. De bondscoach was toen Georges Leekens.

Nederland had een enorm sterk elftal met sterren als Edwin van der Sar, Jaap Stam, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Philip Cocu en Dennis Bergkamp. Stam, Kluivert en Bergkamp zorgden voor de goals, langs Belgische zijde kon Lorenzo Staelens tegenscoren.

Sinds die 3-1 wonnen de Nederlanders niet meer van de Rode Duivels. In de volgende acht interlands won België twee keer en werd het zes keer een gelijkspel. Zeven keer was de Derby der Lage Landen een oefeninterland. Voor de laatste competitieve interland moeten we terug naar 1998, toen België en Nederland elkaar troffen op het WK 1998 in Frankrijk. Vrijdagavond volgt dus voor het eerst in 24 jaar een Derby der Lage landen met inzet.

Een overzicht:

6 september 1997: Nederland - België 3-1 (WK-kwalificaties)

13 juni 1998: België - Nederland 0-0 (WK 1998)

4 september 1999: Nederland - België 5-5 (vriendschappelijk)

29 maart 2000: België - Nederland 2-2 (vriendschappelijk)

20 augustus 2003: België - Nederland 1-1 (vriendschappelijk)

29 mei 2004: Nederland - België 0-1 (vriendschappelijk)

15 augustus 2012: België - Nederland 4-2 (vriendschappelijk)

9 november 2016: Nederland - België 1-1 (vriendschappelijk)

16 oktober 2018: België - Nederland 1-1 (vriendschappelijk)

Een verslag van de wedstrijd in 1997: